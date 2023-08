"We kunnen drie tour cards veroveren”: Erik Clarys begeleidt met Darts Academy 34 spelers in hun zoektocht naar profcircuit

KIJK. Clarys bespreekt selectie van Darts Academy

“Een leuke mix van een nieuwe garde en oude krijgers.” Zo omschrijft Erik Clarys het kransje van vijftien darters dat de zware selectieproeven van de VTM 2 Darts Academy heeft overleefd.

Van de ruim 2.000 inschrijvingen werd in de eerste ronde het kaf van het koren gescheiden. “De deelnemers moesten minstens twaalf van de vijftien pijlen in een welbepaald vak gooien”, legt Clarys uit. “Hoewel het een zeer pittige proef was, slaagden daar toch 165 mensen in. Dodelijk was ze dus niet. In de tweede ronde moesten de overblijvers met tien darts eerst een zo hoog mogelijke, en nadien een zo laag mogelijke score neerzetten. Vergis je niet, ook een loodzware proef. Er waren deelnemers die bij het zoeken naar een hoge score lager gooiden dan wanneer ze zo laag mogelijk moesten scoren.” Zo bleven er uiteindelijk 16 kandidaten over. De deelnemers die het beste scoorden op de proeven aangevuld met enkele personen uit de top 50 die indruk maakten met hun werkethiek, motivatie en de wil om écht darter te worden. “Helaas konden twee deelnemers niet meegaan in het verhaal omdat de Q-school niet te combineren valt met hun professionele activiteiten.”

Er liggen op de Q-School 12 tour cards te rapen. Volgens mij kunnen we er met onze selectie uit de Academy drie meegraaien. Maar het wordt loodzwaar. Erik Clarys

Want die Q-school, daar draait het om. Dat is het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tour card. Darters met zo’n tour card op zak, mogen twee jaar lang deelnemen aan alle toernooien van de PDC, de grootste dartsorganisatie van de wereld. En Clarys wil zoveel mogelijk mensen naar dat circuit brengen. “Het hoofddoel is om een zo groot aantal goede spelers te begeleiden en die te duwen richting het profcircuit. In de hoop dat er een nieuwe Dimitri Van den Bergh of een Kim Huybrechts opstaat.”

Clarys gaat niet met een groep van 14, wel met een groep van 34 aan de slag. Vóór de start van de VTM 2 Darts Academy had Clarys immers al 20 darters ontdekt via een intensieve scouting. Ook zij worden ondergebracht in de Academy. “Maar we wilden dat héél België kans maakte om in dit verhaal te stappen. Vandaar de Academy.”

KIJK. Clarys: “20 namen vóór Academy zelf ontdekt door intensieve scouting”

Nu volgen er onder leiding van Clarys tien doorgedreven trainingen om het maximale potentieel te bereiken. “Zo is het onder meer belangrijk dat ze veel tegen elkaar gaan spelen. Enkel zo kan je het niveau opkrikken.” En om dus prestaties neer te zetten in de Q-School (januari 2024, red.) en als het even kan tour cards te veroveren. Clarys: “Er liggen maar 12 tour cards te rapen. Volgens mij kunnen we er met onze selectie uit de Academy drie meegraaien. Maar het is een loodzware week: je moet zeven dagen aan een stuk presteren en mentaal top zijn.”

VTM 2 zal overigens geen programma maken rond de Academy. Het wil louter de sport promoten en meehelpen om ons land nog beter op de kaart te zetten in het darts.

