Waarom ‘Dancing Dimi’ nog zelden danst in de Premier League

Is het u ook al opgevallen? Dimitri Van den Bergh kan tijdens de Premier League nog zelden zijn traditioneel dansje doen op het podium. De reden is simpel, zegt hij. “De PDC hanteert een tijdslot. Tijdens elke Premier League-avond moeten er zeven wedstrijden afgewerkt worden. Daarom dat de walk-ons snel moeten gaan. Zo werd er ons gevraagd om zo weinig mogelijk handtekeningen uit te delen. Ik vind het ook niet erg dat ik niet elke keer mijn dansje kan bovenhalen. Als het kan, dan doe ik het. Als er geen tijd is, dan doe ik het niet. So be it. Ik lig er niet wakker van.”

Intussen zijn er acht Premier League-speeldagen achter de rug, nog evenveel stuks te gaan. Van den Bergh staat halverwege het prestigieuze dartsevent op de zesde plaats. Wat vindt hij er zelf van tot dusver? “Het is echt zwaar. Ik ben vaak weg van huis en moet constant gooien. Want naast de Premier League zijn er nog qualifiers, European Tour, ProTour en majors.”

“Door het drukke schema kan ik zelfs niet trainen”, vervolgt Van den Bergh. “Nu, het is op zich wel mogelijk, maar ik gooi gewoon al zó veel. Wekelijks heb ik vier wedstrijddagen. Dan train ik sowieso voor mijn matchen. En daags voor elke Premier League-manche werp ik twee uur los in het hotel. Om de arm zo in beweging te houden.” Tijdens zijn vrije dagen hoopt hij een beetje rust te vinden bij z'n gezin.

Ups en downs

Zesde plaats na acht speeldagen. Van den Bergh had graag wat hoger gestaan in de stand. “Mijn doel is om elke avond twee punten te pakken. Na acht speeldagen wilde ik vooraf zestien punten hebben. Nu zit ik aan negen punten. Dat is zonde, maar het gaat nu eenmaal niet altijd volgens plan. Ik heb nog te veel ups en downs. De ene dag voel ik me sterk op het podium, de andere keer ben ik te zenuwachtig. Ik denk dat ik nog wat ervaring mis in de Premier League. Het is pittig, maar deze belevenis is wel gigantisch. Het zal mij sterker maken in de toekomst.”

Van den Bergh staat op drie punten van de vierde plek en is dus nog lang niet uitgeteld voor de play-offs. Máár: het komende Premier League-schema is loodzwaar. In de aanstaande kwartfinales staat hij tegenover Michael Smith, man in vorm Gerwyn Price en Michael van Gerwen. In die volgorde. “Ach, het zijn allemaal sterke tegenstanders. Het maakt niet uit tegen wie ik het opneem. Ik ga gewoon mijn eigen spel spelen. De play-offs? Ik ben nog niet aan het rekenen. Ik ga mezelf voor 100 procent blijven geven, meer kan ik niet doen. Hopelijk kan ik nog een speeldag winnen. Ik geloof dat dat kan.”

Stand na 8 speeldagen: 1. Michael van Gerwen: 25 punten

2. Gerwyn Price: 18 punten

3. Nathan Aspinall: 13 punten

4. Michael Smith: 12 punten

5. Chris Dobey: 10 punten

6. Dimitri Van den Bergh: 9 punten

7. Jonny Clayton: 7 punten

8. Peter Wright: 2 punten

Programma donderdagavond (vanaf 20 uur), LIVE OP VTM2 Kwartfinales: Dimitri Van den Bergh - Michael Smith

Nathan Aspinall - Chris Dobey

Jonny Clayton - Michael van Gerwen

Peter Wright - Gerwyn Price

