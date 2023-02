Vanavond opnieuw hoogspanning? Hoe Van Gerwen met sneren en “misplaatst” gebaar Van den Bergh al meermaals provoceerde

DartsDimitri Van den Bergh speelt vanavond (rond 21.40 uur) in de kwartfinale van het tweede mini-toernooi van de Premier League tegen Michael van Gerwen. En dat is niet z’n beste maatje van het hele circuit. ‘MVG’ daagde onze landgenoot in het verleden al een paar keer uit. Enkele voorbeelden op een rij.

KIJK. Het akkefietje tussen Van Gerwen en Van den Bergh op WK

Darts is een mentaal spelletje en dat heeft Michael van Gerwen maar al te goed door. Hij laat geen kans onbenut om in het hoofd van zijn tegenstanders te kruipen - daar kan ook Dimitri Van den Bergh over meespreken. Zo zit het akkefietje op het WK (zie bovenstaande video) bij de Belgische dartsliefhebber nog vers in het geheugen. Maar das lang niet de eerste keer dat Van Gerwen een prik(je) uitdeelde richting ‘The Dreammaker’.

Een eerste opvallende moment deed zich in 2021 voor na een makkelijke zege van de Nederlander in de Premier League. ‘MVG’ was toen opvallend scherp voor ‘Dancing Dimi’. “Dat ik uitbundig was? Weet je: tegen Dimitri moet je de match zelf maken. Oké, hij is een goeie speler en smijt wel 140's en 180's, maar hij moet meer een ‘figuur’ worden”, klonk het toen onder meer.

KIJK. Van Gerwen over Van den Bergh in 2021: “Hij moet een ‘figuur’ worden”

In de zomer van 2022 troffen Van Gerwen en Van den Bergh elkaar in de halve finales van de World Matchplay. Na een spannend duel trok de Nederlander aan het langste eind en meteen na de triomf imiteerde hij Van den Bergh. ‘MVG’ maakte het gebaar dat ‘Dancing Dimi’ geregeld maakt - de wijsvinger voor het voorhoofd. “Een beetje misplaatst”, zo vond VTM-commentator Rudy Lanssens. “Waarom doet hij dit?”

KIJK. Van Gerwen imiteert na zege het gebaar van ‘Dancing Dimi’

Voor aanvang van dat duel zei Van Gerwen ook een paar opvallende dingen over onze landgenoot. “Ik weet niet waar hij les heeft gehad”, lachte de Nederlander over het gebaar van Van den Bergh. “Het past wel bij hem. Johan Derksen zou zeggen: ‘Hij is een beetje gek.’”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 2 januari dit jaar bereikte de mentale oorlog tijdens de halve finale van het WK een hoogtepunt. Van Gerwen kroop dicht in de rug van Van den Bergh en zocht de confrontatie op. Iets wat onze landgenoot niet kon appreciëren. Hij diende Van Gerwen van repliek - “goed bezig”, leek hij cynisch te zeggen - en wachtte extra lang met gooien. Toen Van Gerwen kort erna zijn dubbel vond, riep hij: “Op zijn bakkes!”

KIJK. “Op zijn bakkes”: Van Gerwen heeft niet mis te verstane boodschap voor Van den Bergh

De Nederlander won finaal met 6-0 in sets. “Dat ik België in rouw heb gedompeld? Ja, en terecht. Toch?”, lachte hij. “Ik wilde Dimitri onder druk zetten en dat is ook gelukt. Dat akkefietje? Hij zei dat ik aan het stampen was, ofzo, en dan kijken jullie natuurlijk meteen naar wat ik doe. Natuurlijk sta ik dicht achter hem, maar het één heeft niks met het andere te maken. Het zou heel makkelijk zijn om mij dan de schuld te geven. Hij was natuurlijk aan het klagen dat ik iets deed, maar ik denk dat dat gewoon een beetje wanhoop was. Een ander woord heb ik even niet.”

Bij het Nederlandse ‘Algemeen Dagblad’ was Van Gerwen zelfs nog wat scherper. “Ik stampte echt niet, anders zou ik het nu wel zeggen. Hij is gewoon een beetje een zeikerdje, een jankjong. Hij heeft dat niet nodig, want hij is een goede speler. Maar ze proberen iets te verzinnen om niet zo naar de slachtbank te worden geleid. Dimitri is goed in theatraal gedrag. Dan is hij bij mij aan het verkeerde adres.”

KIJK. Van Gerwen over incident met Van den Bergh: “Ik deed niets verkeerd”

Wel meegeven: Van Gerwen en Van den Bergh kwamen elkaar vorige week al tegen op de openingsavond van de Premier League. Toen was er in hun halve finale geen sprake van hoogspanning. Al kan dat morgen weer helemaal anders zijn. Van den Bergh wil alleszins maar al te graag zegevieren. Tot dusver kon hij in dertien duels nog maar één keer winnen tegen Van Gerwen. De Nederlander won elf keer en één keer speelden ze gelijk, twee jaar geleden in de Premier League.

Alle Premier League-wedstrijden zijn straks live te bekijken op VTM 2!

Lees ook: