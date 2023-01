Van den Bergh plaatst zich in Kopenhagen voor kwartfinale tegen Price

WK darts Van den Bergh na histori­sche kwalifica­tie voor halve finale WK darts nog altijd stijf van de zenuwen: “Ik had het geluk aan mijn kant”

Dimitri Van den Bergh heeft geschiedenis geschreven op het WK darts. Voor het eerst plaatste hij zich voor de halve finales, meteen ook de beste Belgische prestatie aller tijden in ‘Ally Pally’. ‘Dancing Dimi’ rekende in zijn kwartfinale na een nagelbijter af met de Welshman Jonny Clayton: 5-3. “Ik was zó gespannen”, vertelde hij in een reactie voor de micro van VTM.

1 januari