Van den Bergh pakt makkelijke zege tegen Australische amateur en zit bij laatste acht in Wollongong

Dimitri Van den Bergh stelt huwelijk jaar uit, eerst volgt nog avontuur 'down under’

“Ja, het was de bedoeling om na de World Matchplay Darts in het huwelijksbootje stappen.” Maar de trouw van Dimitri Van den Bergh en partner Evi Loyaerts zal uitgesteld worden omdat ‘Dancing Dimi’ nog dartstoernooien in Nieuw-Zeeland en Australië zal afwerken. In een gesprek met VTM Nieuws praat hij over de keerzijde van zijn sportieve carrière en het gemis van vrouw en dochtertje.