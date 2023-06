Van den Bergh en Huybrechts in kwartfinale na zinderende partij tegen topfavoriet Nederland “Payback voor vorig jaar”

Dat is natuurlijk buiten Dirk Van Duijvenbode gerekend. ‘The Aubergine’ startte met een 180 op de leg van de Belgen en Noppert trok die lijn gewoon door. Een rebreak tot gevolg. In de volgende leg leek de magie van de Nederlanders opnieuw weg. Van Duijvenbode vond geen triple meer en dan nam Van den Bergh op het juiste moment over met drie rake pijlen op de triple 19. De Nederlanders kregen nog een kans op 114, maar ze misten en Dancing Dimi zorgde voor een nieuwe break. Die wél bevestigd werd in de twaalfde leg: 5-7.

Een uitzinnige Dimitri Van den Bergh kwam met een bijzonder grote glimlach de interviewzone binnen. “We hebben als natie laten zien wat we kunnen. We stonden super onder druk. We hebben voorgestaan, achtergestaan, maar Kim sprak mij moed toe. Kim is blijven knallen, ik sprong mee in. Maar het is bangelijk wat we gedaan hebben.” Huybrechts treedt zijn ploegmaat bij. “We schakelen hier wel één van de topfavorieten uit. Van Duijvenbode stond weergaloos te gooien. Ik dacht vaak: ‘Dirk stop ermee’, hij was echt outstanding. Nu moeten we blijven doorgaan. Het is de ultieme revanche voor vorig jaar. Payback time.”