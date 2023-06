Van den Bergh en Huybrechts gaan strijdend ten onder in razendspannende halve finale tegen Wales, dat eindzege pakt op World Cup of Darts

De Belgian Arrows blikten na de verloren finale terug op hun wedstrijd. “Het betere team wint hier vandaag", stak Huybrechts van wal. Van den Bergh vulde aan: “Ik zei, blijf geloven in jezelf en dan zien we wel. De Duitsers misten daarna en we kwamen terug in de wedstrijd. Wij wouden vandaag super graag winnen, en dat hebben jullie ook gezien.”

The Hurricane baalde vooral. “Ik mis drie pijlen op dubbel zestien en die neem ik mezelf kwalijk. Het zijn die details in de wedstrijd, en die mag je natuurlijk niet missen.” Dancing Dimi eindigde het interview met een positieve noot. “Ik vond dat we een partij van wereldklasse gespeeld hebben. Ook weer tegen dit team verliezen we maar met 8-7. We vinden het zuur, maar ik weet zeker dat ik morgen wakker word met het besef dat we gevochten hebben als leeuwen.”