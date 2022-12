Van de rijkste tot de meest gehate: vijf blikvangers op het WK darts

De snelste

Heeft u Ricky Evans ooit in actie gezien? De 32-jarige Engelsman, bijgenaamd ‘Rapid Ricky’, is de snelste speler op het WK. Zo gooide hij een 180 in amper 2,16 seconden. De snelste maximumscore ooit. Ietwat opvallend: Evans gooit in recordtempo als hij op het podium staat. Als hij een vloertoernooi speelt, zonder tv-camera’s, ligt zijn tempo iets lager.

De oudste

Onverslijtbaar. Steve Beaton is er voor de 32ste keer op rij bij op het WK. De 58-jarige Engelsman, gewezen BDO-wereldkampioen in 1996, is de oudste deelnemer in Alexandra Palace. Beaton is drie jaar ouder dan ‘eerste achtervolgers’ Richie Burnett en Raymond van Barneveld. Stuk voor stuk legendes in de dartssport.

De jongste

Beau Greaves maakt op 18-jarige leeftijd haar debuut in ‘Ally Pally’. Het monstertalent is daarmee de jongste vrouw ooit op het WK van de PDC. Josh Rock, een outsider voor de wereldtitel, kan dan weer de jongste wereldkampioen ooit worden. De Noord-Ier, die zich vorige maand al tot wereldkampioen bij de jeugd kroonde, wil op 21-jarige leeftijd voor een heuse stunt zorgen.

Volledig scherm Beau Greaves. © PDC

De meest gehate

Gerwyn Price, de huidige nummer één van de wereld, mikt op een tweede wereldtitel. Al zal de Welshman weinig steun van het publiek krijgen. Price is door zijn spierballengerol en enkele incidenten in het verleden niet geliefd bij de fans. Zijn populariteit kreeg een flinke dreun na een aanvaring met publiekslieveling Gary Anderson op de Grand Slam of Darts in 2018. Sindsdien wordt ‘The Iceman’ keer op keer uitgejouwd op het podium.

De rijkste

Michael van Gerwen zal de zestien wereldtitels van Phil Taylor nooit evenaren. Maar de Nederlander, drievoudig wereldkampioen, heeft in zijn carrière al ruim tien miljoen euro bij elkaar gedart. Een record. Taylor verdiende ongeveer negen miljoen euro tijdens zijn loopbaan. Van Gerwen is de meest succesvolle darter van de laatste tien jaar en kan zichzelf geregeld een cadeautje doen. Zo kocht hij twee jaar geleden een Rolls-Royce. ‘Mighty Mike’, dé topfavoriet op dit WK, hoopt op 3 januari opnieuw met de hoofdprijs van 500.000 pond (588.000 euro) aan de haal te gaan.

