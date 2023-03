UK Open-winnaar Andrew Gilding (52), de gewezen slager die in sociaal huurappartement woont: “Nu kan ik eindelijk iets kopen”

KIJK. Van Gerwen laat matchdart liggen, Gilding profiteert en zorgt enorme verrassing

Gilding heeft het als gewezen slager en fabrieksarbeider immers niet breed. Momenteel woont hij in een sociaal huurappartement. “Ik heb geprobeerd te sparen om iets te kunnen kopen, maar dat verliep moeizaam." Tot zondag: als winnaar van de UK Open incasseert hij zomaar eventjes 110.000 Britse pond, dat is bijna 125.000 euro. Misschien kan hij ook wat vrijmaken om voor zijn walk-on ‘Goldfinger’ uit de Bond-franchise daadwerkelijk te gebruiken. De rechten op het nummer uit 1964 van Shirley Bassey zijn immers te duur.

Op zijn 52ste kroonde Gilding zich bovendien tot de oudste darter ooit die bij zijn debuut op een major van de PDC-organisatie, meteen de hoofdvogel afschiet. ‘Oldfinger’ in plaats van ‘Goldfinger’. Maar wel een forse sprong richting nummer 25 in de Order of Merit. Ook op de komende toernooien zal er rekening moeten gehouden worden met Gilding. Zoals op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton, een beetje zijn thuiswedstrijd. Want de UK Open in Somerset was niet meteen bij de deur.

“Het was bijna 500 kilometer rijden. Ik snap dus echt niet waarom ik het hier plots zo goed deed. Dit was niet gepland... ik had hier fysiek afgepeigerd moeten zijn.” Om dan te zeggen dat hij tegenwoordig "minder lui” is. “Toen ik mijn Tourcard kwijtspeelde, was dat het sein om het terug serieuzer aan te pakken. Meer trainen, overal tijdig aanwezig zijn...”

KIJK. De heerlijke reactie van Gilding na zijn zege: “Ik ben niet langer lui”

Voor Van den Bergh (28) blijft de World Matchplay in 2020 de enige major die hij won, al maakte hij op deze UK Open wel progressie. Maar in de halve finale haalde hij niet zijn gebruikelijke niveau. Hetzelfde gold eigenlijk voor de Nederlander. “Wat is dat nou?”, riep hij richting entourage toen hij een dubbel vijf niet meteen finishte.

Maar Van Gerwen won dus wel en in de finale leek Gilding een haalbare kaart. De Engelsman won voor dit weekend nog nooit een televisietoernooi en begon aan de UK Open als nummer 41 van de wereld. Maar het werd dus toch een regelrechte thriller.

De Nederlander, die het toernooi in 2015, 2016 en 2020 won, liet in de deciding leg een matchdart onbenut. Gilding maakt het vervolgens wél af met een finish op ‘tops’. Voor de 52-jarige Engelsman is het de eerste majortitel uit zijn carrière - Van Gerwen heeft er 45 op zijn naam staan.

Van Gerwen: “Kan dit alleen mezelf verwijten” “Dit soort partijen zijn altijd moeilijk om te spelen’’, zei Van Gerwen na afloop op het podium. “Hij heeft niets te verliezen en speelt voor zijn eigen publiek. Hij deed het goed, maar ik kan het alleen mezelf verwijten. Als ik hem geen tik uitdeel, dan wordt het moeilijk. Hij heeft het heel goed gedaan”, zei Van Gerwen.