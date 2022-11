Uitzonderlijk géén kleurrijk kapsel voor Peter Wright doordat echtgenote in ziekenhuis ligt: “Tot 4 uur ‘s ochtends bij haar gebleven”

Voor elke wedstrijd verzint Joanne, Wrights vrouw en het brein achter de excentrieke kapsels en outfits, wel iets nieuws. “Ze heeft telkens zo’n twee à drie uur werk aan mijn haar”, aldus Wright. Eerst haalt ze een scheermes over de zijkanten van het hoofd, dat ze dan verft in de kleuren die passen bij de outfit van de dag. Vervolgens airbrusht ze de slangenbek (de bijnaam van Wright is ‘Snakebite’, omdat hij van slangen houdt), waarna de hanenkam gekneed wordt. Finaal gaat de verfspuit op het haar.

Dat Wright dit keer zonder kleurrijk kapsel of slang op het hoofd - naar zijn bijnaam ‘Snakebite’ - aantrad, had alles te maken met het feit dat Joanne, kapster van beroep, momenteel in het ziekenhuis ligt. In een interview met Viaplay werd Wright emotioneel toen het onderwerp aangesneden werd. “Ik heb er zeker aan gedacht om niet te spelen, maar Joanne wilde absoluut dat ik meedeed”, zei Wright, die vocht tegen de tranen. “Ze is gisteren (zaterdag, red.) voor mijn wedstrijd opgenomen. Ik ben meteen nadien naar daar gegaan en ben er gebleven tot 4 uur ‘s morgens. Daardoor zie ik er nu zo slecht uit. (lacht) Joanne is in goede handen in het ziekenhuis.”