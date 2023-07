Tot het gaatje: Van den Bergh door in World Matchplay na zenuwslopende partij tegen uitbundige Ross Smith

Hoe ziet het nieuwe format eruit? Hoeveel is er te verdienen? Wanneer spelen de Belgen? Alles wat u moet weten over de World Cup of Darts

De komende dagen wordt in Frankfurt de World Cup of Darts, het WK voor landenteams, afgewerkt. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts verdedigen de Belgische eer. Het format steekt dit jaar in een nieuw jasje. Zo zijn er meer landen aanwezig dan ooit en worden er enkel koppelwedstrijden gespeeld. Wanneer komen de Belgen in actie en hoeveel kunnen ze verdienen? Alles wat u moeten weten over de World Cup of Darts in onderstaande gids.