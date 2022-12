“Tijdens zijn walk-on ga ik met de rug naar hem staan”: Kim Huybrechts over clash met Peter Wright

Kim Huybrechts opende op 16 december zijn WK met een 3-0-zege tegen Grant Sampson. Vandaag, liefst elf dagen later, is hij opnieuw aan zet in het Alexandra Palace in Londen. “Mijn langste pauze ooit op het wereldkampioenschap”, weet ‘The Hurricane’. “Het is alsof ik een nieuw toernooi moet spelen. Dat is een beetje raar.”

Voor Huybrechts was de lange break geen nadeel. Integendeel. “Voor het eerst sinds 2019 kon ik thuis kerstavond vieren. De voorbije jaren was dat gewoon in Engeland, zonder mijn gezin. Deze keer kon ik de gezichten van mijn kindjes zien toen ze hun cadeautjes open maakten. Ik ben een familieman, dus dat heeft me echt deugd gedaan. Dat zijn momenten die ik koester. Het geeft me goede moed voor het vervolg van het toernooi.”

Volledig scherm Kim Huybrechts na zijn overwinning tegen Grant Sampson. © Photo News

De Kempenaar kon tijd met zijn familie in Nijlen doorbrengen. Verder was hij de voorbije anderhalve week meermaals te zien als cocommentator op VTM 2. Opvallend voor een darter die nog in het WK zit. “Ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Het is een beetje een hobby geworden. Ook zat ik een dag bij de Nederlandse tv-collega’s, om er wedstrijden te analyseren.” Huybrechts hield zich bezig met televisiewerk, maar dat belette hem niet om te trainen. “Ik heb zeker voldoende kunnen oefenen”, zegt hij. “Eén dag voelde ik me wel niet zo goed, omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar daar heb ik nu geen last meer van. Ik ben 100% fit om aan de wedstrijd te beginnen.” Dat is nodig ook, want zijn volgende tegenstander is Peter Wright. De titelverdediger.

Mentale spelletjes

“Wright is de favoriet”, geeft Huybrechts toe. “Maar ik ga sowieso enkele kansen krijgen. Die zal ik snel moeten nemen, zodat hij begint te twijfelen aan zichzelf. Als dat lukt, moet ik de wedstrijd controleren. Dat is mijn gameplan. Mijn kansen pakken, scorend bijblijven en niet te veel dubbels missen. Als ik wil winnen, moet ik toch een dubbelpercentage van bijna 50% halen. Want Wright is doorgaans zeer sterk in het finishen. Nu, mentaal was hij door de gezondheidsproblemen van zijn vrouw niet top. Als hij een dipje heeft in de wedstijd, moet ik klaarstaan om daarvan te profiteren.”

Volledig scherm © Photo News

Wright speelt geregeld mentale spelletjes. Daar heeft Huybrechts deze keer niets van gemerkt. “Ik had verwacht dat hij een interview zou geven, met daarin de boodschap dat ik geen enkele kans maak. Dat heb ik nu niet gelezen. Maar tijdens de walk-on probeert hij sowieso te intimideren. Dan kijkt hij zijn tegenstander recht in de ogen als hij voorbij komt. Het lijkt onschuldig, maar hij laat duidelijk merken dat je moet wachten tot hij klaar is. Daarom ga ik tijdens zijn walk-on met de rug naar hem staan. Niet respectloos bedoeld. Ik ga gewoon niet mee in zijn mentale oorlogsvoering.”

Belgische achtste finale

Huybrechts sluit straks de avondsessie af, eerder speelt Van den Bergh de eerste match in de namiddagsessie. Als onze landgenoten winnen, komen ze tegen elkaar uit in de achtste finales. “Een Belgisch onderonsje. Voor het publiek is dat leuk, maar voor ons iets minder. Want we kennen elkaar heel goed. We zullen wel zien. Eerst moeten we onze matchen winnen.”

‘Dancing Dimi’ treft omstreeks 13.45 uur Krzysztof Ratajski. “Iemand die volledig z’n eigen ding doet. Stoïcijns”, aldus Huybrechts. “Het wordt niet makkelijk voor Dimitri. En ik moet tegen een klasbak. Dus het wordt moeilijk om allebei te winnen. Maar een Belgische achtste finale zou sowieso mooi zijn. Ik heb er met Dimitri nog niet over gesproken. Hij wil, net zoals ik, niet te veel op de feiten vooruitlopen. Mochten we erover gebabbeld hebben, dan zouden we het jinxen. En ja, ik ben een bijgelovig persoon”, lacht hij.

KIJK. Huybrechts: “Zal alle kansen moeten grijpen die ik krijg”

Programma vandaag Namiddagsessie, vanaf 13.30 uur: Dimitri Van den Bergh - Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall - Josh Rock

Jonny Clayton - Brendan Dolan Avondsessie, vanaf 20.00 uur Jim Williams - Gabriel Clemens

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld

Peter Wright - Kim Huybrechts

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. © VTM2