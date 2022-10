Sterke Dimitri Van den Bergh neemt eerste horde op EK Darts: ‘Dancing Dimi' klopt Noord-Ier Gurney in Dortmund

EK DartsDimitri Van den Bergh heeft de Noord-Ier Daryl Gurney geklopt in de eerste ronde van het EK Darts. Een sterke ‘Dancing Dimi’ haalde het in Dortmund met 6-2. In de volgende ronde treft hij de winnaar van duel tussen Joe Cullen en Ross Smith.