Sterke Dimitri Van den Bergh klopt Noord-Ier Gurney in eerste ronde EK Darts: “Ik deed wat ik moest doen”, Price en Van Gerwen gaan verrassend onderuit

Van den Bergh: “Ik deed wat ik moest doen”

Na de wedstrijd was ‘Dancing Dimi’ uiteraard enorm tevreden. “Ik heb hier net gevraagd wat mijn gemiddelde was en ze zeiden dat het 101 was. Ik had iets van woow, yes! Ik deed wat ik moest doen. Ik ben me aan het klaarstomen voor het WK. De andere wedstrijden zie ik als voorbereiding, maar dat wil niet zeggen dat ik niet wil winnen. Iedere wedstrijd zet ik mij voor de volle 100 procent in.”