PORTRET. Michael Smith, de doodbrave boerenknecht die zich tot dartsmiljonair kroonde en zijn eerste 180 op krukken gooide

Darts “Deze trofee is voor mijn dochtertje”: Van Gerwen in tranen en als topfavo­riet naar WK na straffe ninedarter in finale Players Champions­hip Finals

Straks de topfavoriet op het WK? Michael van Gerwen (PDC-3) heeft de Players Championship Finals gewonnen. Met allure, want in de finale tegen Rob Cross gooide de Nederlander een ninedarter. Nadien hield de Nederlander het niet droog. “Deze trofee is voor mijn dochtertje.”

28 november