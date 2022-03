Op bezoek bij Kim Huybrechts, profdarter en huisman: “Wil dit jaar weer de aansluiting met de top vinden”

Darts Jonny Clayton houdt Dimitri Van den Bergh uit halve finale op Internatio­nal Darts Open, eindzege voor Gerwyn Price

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd zijn eerste European Tour-toernooi op zijn palmares te schrijven. De Antwerpenaar moest in het Duitse Riesa, waar de International Darts Open plaatsvond, in de kwartfinales met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton.

10:32