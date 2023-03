Ondanks gemiddelde van bijna 103: Dimitri Van den Bergh sneuvelt in Barnsley in achtste finale

Darts “Duidelijk dat ik niet in goede conditie verkeer”: darter Gerwyn Price traint eens mee met Welshe rugbyploeg

“Als de Premier League gedaan is, zal ik er tijd voor maken”, zei darter Gerwyn Price in een interview aan onze redactie enkele weken terug. De Welshmen heeft toch al even een vrij moment gevonden om terug te keren naar het rugbyveld. Gisteren trainde hij mee met Dragons RFC, een van de vier professionele teams in Wales.