“Nog drie matchen tot wereldtitel. Er is geen reden waarom ik het niet kan”: ijzersterke Van den Bergh blaast Huybrechts weg op WK darts

WK DARTSEen Belgisch onderonsje dat nooit spannend werd. Dimitri Van den Bergh (PDC 15) heeft zich ten koste van Kim Huybrechts (PDC 31) geplaatst voor de kwartfinale van het WK darts . Het werd 0-4. Huybrechts kende niet z’n beste dag, maar het was vooral ‘Dancing Dimi’ die ijzersterk acteerde. “Ik weet niet goed hoe mij te gedragen”, vertelde Van den Bergh achteraf bij VTM. “Was het niet tegen Kim, had ik me nu als een gek gedragen.” Huybrechts zelf vond zijn eigen prestatie “beschamend”. Op 1 januari speelt Van den Bergh zijn kwartfinale tegen Jonny Clayton.

KIJK. IJzersterke Van den Bergh maatje te groot voor Huybrechts

De nauwe vriendschap even aan de kant. “Vandaag zijn we vijanden nummer één.” Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts maakten in een Belgisch onderonsje uit wie zich bij de laatste acht schaarde op het WK darts.

Spannend werd het nooit. Want wat was Van den Bergh sterk. In de eerste set haalde hij een gemiddelde van 100,2. Zelfs z’n dubbels hoefden daardoor niet allemaal raak te zijn. Huybrechts vond de hogere scores moeilijker. Al snel was de eerste set beslist. ‘The Hurricane’ schudde het hoofd - duidelijk niet tevreden.

Volledig scherm © Photo News

Een beeld dat gedurende de hele wedstrijd bleef. Ondanks een beter moment voor Huybrechts in de tweede set. Hij kwam 2-0 voor in legs, maar liet zich toch nog de kaas van het brood eten. Ook al omdat hij een setpijl miste op tops. ‘Dancing Dimi’ finishte wel op 16. Het vreugdegebaar met de vuist richting familie sprak boekdelen.

In set 3 en 4 van hetzelfde laken een broek. Van den Bergh domineerde. Huybrechts twijfelde. De derde set ging na een 1-3 in legs naar Van den Bergh, ook in de vierde en laatste set was hij ongenaakbaar: 0-3. Huybrechts nam afscheid van Ally Pally met een no-lookworp. En zo eindigde het Belgische duel op een duidelijke en zware 0-4.

Volledig scherm Huybrechts. © Photo News

Van den Bergh neemt het in de kwartfinale op tegen Jonny Clayton (PDC 7). Die match wordt op 1 januari gespeeld. Eerder bereikte onze 28-jarige landgenoot twee keer de kwartfinales van het WK (2018 en 2020), maar een plek in de halve finales lukte nog niet. Nooit eerder hoorde een Belg overigens bij de laatste vier. Van den Bergh: “Ik ben drie wedstrijden verwijderd van de wereldtitel. Er is geen reden waarom ik het niet zou kunnen.”

KIJK. Van den Bergh: “Weet niet goed hoe me te voelen of gedragen”

KIJK. Huybrechts: “Ik was er niet. Beschamend”

KIJK. Huybrechts en Van den Bergh komen op podium

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Van den Bergh en Huybrechts. © Photo News