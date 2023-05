“Misschien heb ik thuis met te veel dozen gesleurd”: Van Gerwen bezorgd over schouderblessure, maar zal “desnoods op krukken” Premier League-finale spelen

Geen nieuw duel met Michael van Gerwen voor Dimitri Van den Bergh in de Premier League. De Nederlander liep in zijn eerste ronde een schouderblessure op en gaf forfait voor de halve finale tegen ‘Dancing Dimi’. Maar de play-offavond van de Premier League, volgende week donderdag, komt niét in gevaar, zo stelt Van Gerwen. “Desnoods speel ik op krukken.”

KIJK. Van Gerwen liep in zijn eerste ronde schouderblessure op

Zou Dimitri Van den Bergh een beetje opgelucht geweest zijn? In principe wachtte ‘Dancing Dimi’ donderdagavond in Aberdeen een nieuwe krachtmeting met zijn zwart beest Michael van Gerwen, maar de Nederlander gaf forfait voor de halve finale. De reden: Van Gerwen verrekte in zijn kwartfinale tegen Chris Dobey iets in zijn schouder.

‘MVG’ stond op een comfortabele 5-0-voorsprong en leek in bloedvorm het duel met Van den Bergh aan te zullen vatten, maar toen stokte de machine. Plots tastte Van Gerwen meer dan eens met een pijnlijke grimas naar de schouder. De zege tegen Dobey trok hij met de nodige moeite wel nog over de streep, maar de halve finale tegen Van den Bergh was, ondanks de lange onduidelijkheid, meteen uitgesloten voor Van Gerwen. “Het zou niet verstandig zijn om te spelen”, zei hij bij Viaplay. “Het is een heel kleine blessure, maar het heeft wel veel invloed op mijn spel. Ik gun het de anderen ook niet om zo van mij te winnen. Als ik speel, is het aan 100 procent.”

En dus gooide Van Gerwen de handdoek nog voor de match tegen Van den Bergh dan maar zelf in de ring. Geen risico’s met het oog op de play-offs. “Dit was een beslissing uit voorzorg. Volgende week ben ik er zeker bij, zelfs al moet ik op krukken komen.”

Een uitspraak waar Van Gerwen ook één dag later nog volledig achter stond. “Nu neem ik geen risico’s, maar volgende week donderdag speel ik 100 procent zeker. Zelfs als de blessure niet verbetert, zal ik meedoen. Die avond is té belangrijk”, zei Van Gerwen op een exhibitietoernooi in Leicester, waarvoor hij door z’n blessure paste om te spelen maar wel opdaagde om de fans te groeten en handtekeningen uit te delen.

“Ik heb enkele specialisten bezocht en zij stelden me gerust dat het alleszins niet erger kan worden”, vervolgde Van Gerwen. “Het enige dat me zorgen baart, is dat de pijn er uit het niets was donderdagavond. Het is geen oude blessure die opspeelt. Misschien heb ik de laatste weken met iets te veel dozen gesleurd thuis. (lacht)”

Eindelijk zege voor Van den Bergh

Door de walk-over van Van Gerwen ‘won’ Van den Bergh overigens eindelijk nog eens tegen de Nederlander. ‘Mighty Mike’ is met voorsprong de grootste angstgegner van ‘Dancing Dimi’: het is al vijf jaar en zestien (!) duels geleden dat onze landgenoot nog eens kon winnen van Van Gerwen - zijn enige zege ooit.

Dankzij de vrijgeleide van ‘MVG’ stond Van den Bergh voor de tweede keer dit jaar in de finale van een minitoernooi in de Premier League. Deze keer wel met succes: hij haalde het knap van Gerwyn Price en daar was hij duidelijk bijzonder gelukkig mee.

KIJK. Van den Bergh door het dolle heen na zijn zege in de Premier League