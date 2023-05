Michael Smith pakt derde weektitel op rij in Premier League, Dimitri Van den Bergh meteen onderuit

KIJK. Van den Bergh kent op openings­avond in Wieze geen problemen met White, Huybrechts kansloos onderuit

Het dartscircuit strijkt dit weekend neer in België. In de Oktoberhallen in Wieze verzekerde Andy Baetens zich gisteren van de volgende ronde. Dimitri Van den Bergh volgde zijn voorbeeld in de avondsessie. Kim Huybrechts stelde teleur en werd al snel kansloos naar huis gestuurd door Ricky Evans.