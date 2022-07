LIVE WORLD MATCHPLAY. Van den Bergh voorlopig heer en meester tegen Rydz

Darts Joe Cullen de beste in Londen, Jonny Clayton wint reguliere competitie Premier League darts

Joe Cullen heeft de vijftiende speeldag van de Premier League darts gewonnen. De 32-jarige Engelsman klopte Jonny Clayton in de finale. Clayton is wel zeker van winst in de reguliere competitie. Gerwyn Price moet volgende week donderdag, op de laatste speeldag in Newcastle, vol aan de bak om de Finale Four alsnog te halen.

19 mei