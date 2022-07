LIVE World Matchplay. Dancing Dimi neemt het straks op tegen Callan Rydz

Darts Cullen verpest feestje Van Gerwen na winst Premier Lea­gue-man­che in Rotterdam

Joe Cullen heeft de zevende speeldag van de Premier League Darts gewonnen. De Engelsman vloerde Michael van Gerwen in de finale in Rotterdam. Geen Nederlands feestje dus in Ahoy. Herbeleef hieronder een avondje topdarts.

25 maart