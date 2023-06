LIVE WORLD CUP OF DARTS. Belgen klaar voor kwartfinale tegen Australië: "Hebben nog eitje met hen te pellen”

KIJK. “Dit was drama tot en met”: Van den Bergh wacht héél lang voor hij matchdart gooit, waarna Belgen winst uitzinnig vieren

De Derby der Lage Landen in de bakoven van Frankfurt leverde gigantisch veel spektakel op. Op de World Cup of Darts, het officieuze WK voor landenteams, wonnen de Belgen hun achtste finale tegen de buren uit Nederland. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts haalden een bijzonder hoog niveau en konden breaken op de juiste momenten. In de kwartfinale wacht vandaag rond 14u Australië. Van problemen of spanning valt intussen niets meer te merken.