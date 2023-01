LIVE WK DARTS. Van Gerwen op weinig foutjes te betrappen, Van den Bergh kijkt tegen dubbele achterstand aan

Darts Oeps: José ‘The Special One’ de Sousa gaat al bij eerste leg de mist in op WK darts

Met José de Sousa valt er altijd iets te beleven. Dat was vandaag in zijn derderondeduel tegen Ryan Searle niet anders. De Portugees beging al in de eerste leg een serieuze blunder, door zich kapot te gooien op 71.

28 december