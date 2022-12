LIVE WK DARTS. Van den Bergh wint eerste set na sterke start, Huybrechts vindt hoge scores nog niet

WK Darts KIJK. Na vreug­de-uitbar­sting belandt eigen pijltje in z’n rug, daarna stormt hij boos weg: Wattimena maakt het meteen bont op WK darts

Pijnlijke avond voor Jermaine Wattimena (PDC-39). Neem dat maar vrij letterlijk. Hij raakte in zijn eerste ronde niet voorbij Nathan Rafferty en is dus al uitgeschakeld op het WK. Maar ook een actie tijdens de wedstrijd sprong in het oog.

16 december