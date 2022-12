LIVE WK DARTS. Kim Huybrechts pakt vlot de eerste set, stoomt hij door tegen Zuid-Afrikaanse tegenspeler?

WK darts Zorgen voor titelverde­di­ger Peter Wright in aanloop naar WK darts: “Joanne was bang dat ze doodging”

Peter Wright kent een moeilijke voorbereiding op het WK darts. De vrouw van de regerend wereldkampioen heeft in de aanloop naar het toernooi, dat over twee weken begint, last van ernstige gezondheidsproblemen.

4 december