LIVE WK DARTS. Kim Huybrechts als eerste Belg in actie, overleeft hij eerste ronde tegen Zuid-Afrikaan?

Darts Alles wat u moet weten over het EK Darts, waar Dimitri Van den Bergh na reeks nederlagen de rug wil rechten

Na de World Grand Prix staat met het EK Darts al het volgende televisietoernooi op de agenda. Dimitri Van den Bergh is de enige Belg van de partij. Hieronder alles wat u moet weten over het darttoernooi in Dortmund.

26 oktober