LIVE WK DARTS. 18-jarige sensatie Greaves pakt meteen uit met 120-finish - Van den Bergh kent z'n tegenstander van morgen

DartsDe eerste Belgische zege op het WK darts is een feit. Kim Huybrechts kende geen genade met de Zuid-Afrikaan Grant Sampson, en won met een droge 3-0. In de derde ronde treft hij een tegenstander van formaat, want titelverdediger Peter Wright staat daar te wachten. In de avondsessie ontdekte Dimitri Van den Bergh zijn eerste tegenstander. Dat wordt niet Rowby-John Rodriguez, wel Lourence Ilagan na een stunt. Volg alles hieronder of op VTM 2!