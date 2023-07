LIVE. Van den Bergh schittert ditmaal niet op World Matchplay: geweldige Jonny Clayton te sterk met 11-6

Van Gerwen sneuvelde in de eerste ronde, Price in de tweede, zelf had Van den Bergh een nagelbijter tegen Ross Smith tot een goed einde gebracht: de World Matchplay leek weer het toernooi te worden van Dimitri Van den Bergh. Na de winst in 2020 tegen Gary Anderson, de finale in 2021 tegen Peter Wright en de halve finale vorig jaar tegen Michael van Gerwen, maakte ‘The Dreammaker’ zich opnieuw op voor de prijzen. Maar dat was buiten Jonny Clayton gerekend. Hij had zich, als enige van de grote toernooien, nog nooit voor de kwartfinale van de World Matchplay geplaatst en was vastberaden daar vanavond verandering in te brengen. En hoe.