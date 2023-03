LIVE UK OPEN. Van den Bergh in halve finale tegen Van Gerwen nadat hij Welshe veteraan Burnett bolwassing geeft: 10-2

Darts Dimitri Van den Bergh vangt dik 100.000 euro en stijgt vier plaatsen op wereldrang­lijst

Het WK darts heeft ook Dimitri Van den Bergh geen windeieren gelegd. ‘Dancing Dimi’ houdt aan zijn nederlaag in de halve finales een mooi bedrag van 114.000 euro bruto over. In de Order of Merit, de wereldranglijst die wordt opgemaakt aan de hand van het totale prijzengeld dat een speler in de voorbije twee jaar verzamelde, schuift Van den Bergh op van de vijftiende naar de elfde plaats.