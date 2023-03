LIVE UK OPEN. Dimitri Van den Bergh niet op niveau tegen Van Gerwen en ziet finaleplaats door neus geboord: 6-11

Darts KIJK. Incident tijdens walk-on van Dimitri Van den Bergh ontging veel tv-kij­kers, security greep kordaat in

Voor de start van het duel tussen Dimitri Van den Bergh en Michael van Gerwen donderdagavond in Cardiff in de Premier League darts kwam het even tot een akkefietje. Tijdens zijn walk-on werd onze landgenoot wel heel stevig aan zijn arm getrokken door een fan (zie video boven vanaf seconde 6).