LIVE UK OPEN. Brian Raman en Ronny Huybrechts sneuvelen al in de tweede ronde

Darts KIJK. Van den Bergh legt onsportief publiek het zwijgen op in Glasgow, gefrus­treer­de opponent Wright wijst naar... wind in de zaal

Dimitri Van den Bergh heeft gisteravond net naast de zege op het derde minitoernooi in de Premier League gegrepen. ‘Dancing Dimi’ verloor in de finale in Glasgow van een fenomenale Michael Smith. Onze landgenoot klopte in Schotland, ondanks veel boegeroep vanuit het publiek, wel Peter Wright en Nathan Aspinall en springt naar een gedeelde derde plek in de stand.