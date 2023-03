LIVE PREMIER LEAGUE. Wright heeft eerste zege beet, Van den Bergh straks tegen wereldkampioen Smith

Darts Alles wat u moet weten over de UK Open, waar toppers elkaar uitzonder­lijk vroeg kunnen treffen en liefst acht Belgen van de partij zijn

Drukke dartsweek. Daags na de vijfde Premier League-manche gaat alweer de UK Open van start. Een major met een opvallend format, want na de derde ronde wordt er na elke ronde opnieuw geloot. Daardoor kunnen toppers elkaar vroeg in het toernooi treffen. In totaal zijn er liefst acht Belgen van de partij. Hieronder alles wat u moet weten over de ‘FA Cup of Darts’.