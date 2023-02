LIVE PREMIER LEAGUE. Het publiek het zwijgen opgelegd: Van den Bergh vloert thuisspeler Wright en staat in halve finales in Glasgow

WK darts Wie mag er beginnen, wanneer is er een winnaar en wat valt ermee te verdienen? Darts voor dummies

Een Belgische topaffiche in Ally Pally met de clash in de achtste finale van het WK darts tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Als er één wedstrijd is die u gezien moet hebben dit WK darts, dan is het wel deze. Maar hoe zitten die dartsregels nu weer in elkaar? Een spoedcursus.