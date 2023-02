LIVE PREMIER LEAGUE. De eerste finaleplek is een feit: ijzersterke Van den Bergh klopt ook Aspinall in Glasgow

DartsDimitri Van den Bergh staat voor het eerst in de finale op de prestigieuze Premier League. Op het derde minitoernooi in het Schotse Glasgow versloeg hij thuisspeler Peter Wright in de kwartfinale (6-4), waarna hij in de halve finale de maat nam van Nathan Aspinall (6-1). Wint hij straks ook de finale? Volg het in deze liveblog of kijk naar de uitzending op VTM 2.