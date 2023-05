LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Wright en Clayton openen de avond in Manchester, Dimitri Van den Bergh treft dadelijk Dobey

LIVE BELGIAN DARTS OPEN. Engelse tegenstan­ders voor Belgen: Van den Bergh treft White, Huybrechts tegen Evans

Dit weekend strijkt het dartscircuit neer in België. In de Oktoberhallen in Wieze staan drie dagen vol topaffiches op het programma. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zijn de Belgische vertegenwoordigers en komen vrijdagavond een eerste keer in actie. U kan alles op de voet volgen in onze liveblog en het volledige toernooi bekijken op VTM 2!