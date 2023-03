LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Hoe doet Dimitri Van den Bergh het op de vijfde avond?

Darts Dimitri Van den Bergh grijpt na gemiste matchdarts naast kwartfina­le in Players Champions­hip 2

Dimitri Van den Bergh (PDC-11) was vandaag in het Engelse Barnsley met een achtste finale de beste van zeven Belgische darters in het Players Championship 2. Al liet hij wel een plek in de kwartfinale uit handen glippen.