LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Finale tussen Clayton en Smith, Van den Bergh verliest meteen in Manchester en kan play-offs niet meer halen

In de Premier League staat de veertiende speeldag op het programma, deze keer in de AO Arena in Manchester. Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh verloor meteen en maakt zo geen kans meer op de play-offs. Wie wint de speeldag in Manchester? Volg het in onderstaande liveblog.