LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. De beste twee van de Premier League tegen elkaar in finale: Clayton versus Van Gerwen

Darts Gary Anderson wint zesde speeldag van Premier League darts na zege tegen Michael Smith

Gary Anderson heeft de zesde speeldag van de Premier League darts gewonnen. De 51-jarige Schot klopte Michael Smith in de finale met 6-4. Anderson had tot vanavond nog maar één wedstrijd gewonnen in de Premier League. Herbeleef hieronder een avondje topdarts.

21 maart