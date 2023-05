LIVE PREMIER LEAGUE DARTS. Clayton, die met Aspinall strijdt om laatste play-off-ticket: “Price is te stil. Hij moet weer schreeuwen”

Premier League “Ciaokes, byekes!”: Van Gerwen pakt snel in na historisch 6-0-ver­lies tegen Dobey

Dat had hij nog nooit meegemaakt in zijn tienjarige carrière in de Premier League. Een 6-0 om de oren. Whitewash. Vernederd door Chris Dobey. Michael van Gerwen wist dan ook niet goed hoe te reageren. Zo botste hij eerst met het hoofd bijna tegen dat van de Engelsman, om dan wel heel snel de pijlen in te pakken en het podium te verlaten. “Ciaokes, byekes!”