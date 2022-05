LIVE PREMIER LEAGUE. Clayton wéér in finale, Van Gerwen of Smith wordt tegenstander

Darts TEASER. Dimitri Van den Bergh wil opnieuw stijgen op ranking: “Dancing Dimi will be back”

Dimitri Van den Bergh kende een teleurstellend WK en zakte op de ranking terug naar de negende plek. Wat is er volgens hem nodig om top te blijven? “Geen majors missen en jezelf goed blijven verzorgen. In 2021 stond ik vijfde op de ranglijst, nu is het mijn droom om dat te verbeteren. Momenteel gaat het wel goed. Ik moet gewoon geduld hebben, net zoals de kijkers thuis. Want Dancing Dimi will be back. And stronger.”

27 januari