LIVE. Plaatst Dimitri Van den Bergh zich tegen Jonny Clayton voor kwartfinale World Matchplay?

Nadat gisteren Gerwyn Price uitgeschakeld werd in de tweede ronde van de World Matchplay, is het vandaag aan Dimitri Van den Bergh om de kwalificatie voor de kwartfinale proberen af te dwingen. Dan moet ‘The Dreammaker’ in de Winter Gardens van Blackpool wel voorbij de hoog aangeschreven Jonny Clayton. Volg het in onderstaande liveblog of live op VTM2. Onze landgenoot begint eraan omstreeks 21u.