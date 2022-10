LIVE EK DARTS. Dimitri Van den Bergh is eraan begonnen in Dortmund. Komt hij in de problemen tegen Daryl Gurney?

Darts “Ik had het mezelf makkelij­ker kunnen maken”: wereldkam­pi­oen Wright kegelt Van den Bergh uit World Grand Prix na thriller van formaat

Dimitri Van den Bergh is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de World Grand Prix. Onze landgenoot moest na een ware thriller het onderspit delven tegen de Schotse wereldkampioen Peter Wright. “Ik had het mezelf een stuk makkelijker kunnen maken door het vroeger af te werken, maar voor het publiek was dit een beter scenario”, grijnsde Wright achteraf.

10 oktober