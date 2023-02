LIVE DARTS. Wereldkampioen Smith zet Clayton opzij, Van den Bergh in laatste kwartfinale tegen Van Gerwen

Dimitri Van den Bergh (28) staat vanavond in de Premier League tegenover Michael van Gerwen (33). Een Belgisch-Nederlands duel in de kwartfinale in Cardiff. “Dimitri heeft heel veel geluk gehad met zijn Premier League-ticket”, zegt Van Gerwen in een gesprek met onze redactie. Bekijk alle duels vanavond op VTM 2 of volg het op de voet in onze liveblog!