LIVE BELGIAN DARTS OPEN. Van Gerwen ontsnapt door kleinste gaatje tegen Schindler, eerder sneuvelde ook laatste Belg Baetens

“Dat hij niet altijd geliefd is, daar lacht Van Gerwen eens mee. Zeker wanneer hij naar zijn bankreke­ning kijkt...”: Erik Clarys over het Nederland­se fenomeen

Wie stopt Michael van Gerwen? Gisteren lukte ‘Mighty Mike' een hattrick in de Premier League. Negen zeges op rij op dat niveau: nog nooit vertoond. Van Gerwen zit al aan 62 zogeheten tv-titels, waaronder 46 majors. In totaal goed voor 172 toernooizeges. En de man is nog maar 33. VTM-dartsanalist Erik Clarys (54) zag Van Gerwen letterlijk en figuurlijk groot worden. “De mentale sterkte van Van Gerwen, die is ongezien.”