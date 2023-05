LIVE BELGIAN DARTS OPEN. Kwartfinale op gang getrapt: Aspinall stoot als eerste door, Van Gerwen en Smith later aan zet

Laatste dag op de Belgian Darts Open in Wieze. Humphries trapte de kwartfinale op gang met een overwinning tegen Aspinall. Van Gerwen flirtte in de namiddag met de uitschakeling, maar haalde het in extremis van Schindler. Door het verlies van Andy Baetens zijn er geen Belgen meer in het toernooi. Dadelijk zijn Van Gerwen en Smith aan de beurt. Volg de kwartfinale op de voet in onze liveblog of kijk naar de uitzending op VTM 2!