LIVE BELGIAN DARTS OPEN. Andy Baetens zet Wieze in vuur en vlam met nieuwe zege en geeft geweldig interview: “Ik ben écht gelukkig”

KIJK. De memorabele walk-ons van Heta en Van Duijvenbo­de in Leeuwarden - Van den Bergh botst op sterke Searle

Dimitri Van den Bergh (PDC-10) is er in Leeuwarden niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de achtste finales van het Dutch Darts Championship (European Tour 6/199.000 euro). In de tweede ronde bleek de Engelsman Ryan Searle (PDC-13) een maatje te groot. Het werd 6-1. Maar het waren vooral de walk-ons van Dirk Van Duijvenbode en Damon Heta die begeesterden.