LIVE (14u30). Vijfde keer, goede keer? Van den Bergh bekampt Van Gerwen in Leverkusen

Darts “Als de Nederlan­ders dit maar onthouden”: Van Gerwen, die vindt dat hij “door zijn onkunde verloor van Price”, kan boegeroep maar matig apprecië­ren

Even de wereld op zijn kop. De geplaagde Gerwyn Price werd gisteravond massaal toegejuicht door het publiek in Cardiff, zijn tegenstanders steevast uitgejouwd. En of het effect had: Price won het tweede mini-toernooi door in de finale Nathan Aspinall te verslaan. Michael van Gerwen, tegen wie Price in de halve finale won, kon het vele boegeroep maar matig appreciëren.