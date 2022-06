Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh gaan vol voor eindwinst op World Cup of Darts: “Kregen thuis zelfs al bijna enkele trappen onder onze kont”

Van den Bergh won vorig weekend de Nordic Darts Masters. Huybrechts haalde woensdag de halve finales van het zeventiende toernooi in het Players Championship door onder meer Gerwyn Price te verslaan. Onze Belgische toppers zijn net op tijd in blakende vorm voor het World Cup of Darts - het WK voor landenteams.

“We mogen zeggen dat we er klaar voor zijn. Én er zin in hebben”, vertelt Huybrechts aan Rudy Lanssens, onze man ter plekke in Frankfurt. Van den Bergh: “Ik ben net op tijd in vorm, samen met die superster hier naast mij.”

Quote We kennen elkaar al zó lang. Het is zelfs geen must meer om samen te trainen. Kim Huybrechts

Het vertrouwen is er. “In het koppelgooien (waar Huybrechts en Van den Bergh in één wedstrijd om de beurt gooien, red.) zijn we ongeslagen. Die trend willen we verderzetten. We hebben maar één doel: de trofee in de lucht steken. Voor onszelf, maar ook voor ons land. Dat is een kwestie van eergevoel. We wéten dat we iedereen kunnen verslaan. We mogen onze kansen hoog inschatten”, zegt ‘Dancing Dimi. (lacht) “We kregen thuis zelfs bijna al enkele sjotten onder onze kont. Dat we die trofee nu eindelijk eens naar België moeten brengen.”

Dan moet het in de openingsronde voorbij Japan. Tomoyo Goto en Toru Suzuki zijn twee onbekende namen. Huybrechts: “Ze hebben weinig podiumervaring. Dat kan in onze voordeel zijn. Maar we mogen ze zeker niet onderschatten. Ze komen van de andere kant van de wereld om pijltjes te gooien en zullen gemotiveerd zijn.”

Waar ligt de sleutel bij België? “De samenhorigheid”, klinkt het bij beiden. Kim: “We kennen elkaar al zó lang, het is zelfs geen must meer om samen te trainen.” Dimitri vult aan: “We weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Dan maakt het niet uit tegen wie we uitkomen. We gaan dicht bij de eindwinst zitten. Ik geloof erin.”

