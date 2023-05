KIJK. “Zéér merkwaardig”: Wright gaat op cruciaal moment aan decor sleutelen en heeft dan geen fraai gebaar in huis voor publiek

Premier League Darts “Dit mag niet”: Van den Bergh top tegen Dobey maar dan ondermaats tegen Clayton (2-6), die finale verliest van Van Gerwen

De halve finale is het eindstation geworden voor Dimitri Van den Bergh in Exeter. Op de vijfde avond van de Premier League won hij eerst erg knap van Chris Dobey (6-3), maar een heel ander verhaal tegen Jonny Clayton. ‘Dancing Dimi’ zat nooit in de partij en moest met 2-6 het onderspit delven. De finale werd een kolfje naar de hand van de vormzwangere Michael van Gerwen.